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Ракетный удар по Одесской области: число жертв и раненых снова возросло

Фото: от ракетного удара по Одесской области погибли уже 19 человек (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Количество жертв из-за ракетного удара по многоэтажке в Белгород-Днестровском районе Одесской области возросло до 19. Пострадавших уже 38.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ.

Жертвы и раненые

"На данный момент есть информация о 19 погибших гражданских, тела которых достали из-под завалов. Госпитализированы 38 пострадавших, шестеро из которых - дети. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии", - сообщает Офис генпрокурора.

Как информируют в СБУ, один ребенок, которого достали из-под завалов, находится в коме. Еще 8 людей обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены 8 человек.

В многоквартирном доме полностью разрушен целый подъезд. Спасательные работы продолжаются. Точное количество пострадавших устанавливается.

В ведомстве отмечают, что любые военные объекты на данной территории отсутствуют.

Фото: от ракетного удара по Одесской области погибли уже 19 человек (gp.gov.ua)

Возбуждено дело

Прокуроры уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщил глава СБУ Иван Баканов, в ведомстве безотлагательно начали расследование ракетного обстрела гражданских объектов в Одесской области - сейчас на месте военного преступления оккупантов уже работают следователи Службы безопасности.

"Месть" за Змеиный

В СБУ уверяют, что оккупанты не могут одержать победу на поле боя, а потому прибегают к подлому убийству мирного населения.

"После того, как врага выбили с острова Змеиный, он решил ответить циничным обстрелом гражданских объектов. Этим самым Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха - такая же цель, как и военная база. Цель РФ - буквальное уничтожение Украины и наших граждан. И мы приложим максимум усилий, чтобы все причастные к этому вопиющему военного преступления понесли самое суровое наказание - установим не только тех, кто осуществлял выстрелы, но и конкретных лиц, которые отдали приказ", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, сегодня ночью российские войска ударили ракетами по пгт Сергеевка в Одесской области. Враг попал в многоэтажку, а также в базы отдыха.

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