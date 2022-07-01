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Ракетний удар по Одеській області: число жертв та поранених знову зросло

Фото: від ракетного удару по Одеській області загинули вже 19 людей (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість жертв через ракетний удар по багатоповерхівці в Білгород-Дністровському районі Одеської області зросла до 19. Постраждалих вже 38.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та СБУ.

Жертви та поранені

"На цю мить є інформація щодо 19 загиблих цивільних, тіла яких дістали з-під завалів. Госпіталізовано 38 постраждалих, шестеро з яких - діти. Двоє неповнолітніх у важкому стані", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Як інформують в СБУ, одна дитина, яку дістали з-під завалів, знаходиться в комі. Ще 8 людей звернулися за медичною допомогою. З-під завалів врятовано 8 людей.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають. Точна кількість потерпілих встановлюється.

У відомстві зазначають, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Фото: від ракетного удару по Одеській області загинули вже 19 людей (gp.gov.ua)

Порушено справу

Прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомив голова СБУ Іван Баканов, у відомстві невідкладно розпочали розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області - наразі на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі Служби безпеки.

"Помста" за Зміїний

В СБУ запевняють, що окупанти не можуть перемогти на полі бою, а тому вдаються до підлого вбивства мирного населення.

"Після того, як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів. Цим самим Росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку - така ж ціль, як і військова база. Мета РФ - буквальне знищення України та наших громадян. Та ми докладемо максимум зусиль, аби всі причетні до цього кричущого воєнного злочину понесли найсуворіше покарання - встановимо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й конкретних осіб, які віддали наказ", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська вдарили ракетами по в смт Сергіївка в Одеській області. Ворог влучив у багатоповерхівку, а також бази відпочинку.

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Одесаракетный удар