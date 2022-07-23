Ракетний удар по Одеському порту: є поранені

В результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченко .

"Сьогодні, на наступний день після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту", - заявив Марченко.

Він підкреслив, що після подібного удару весь світ повинен переконатися, що Росія - країна-терорист, з якою неможливо домовитися.