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Ракетний удар по Одеському порту: є поранені

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Одеса, Субота 23 липня 2022 19:14
Ракетний удар по Одеському порту: є поранені Фото: Максим Марченко, голова Одеської ОВА (v-variant)
Автор: Іван Носальський

В результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченко.

"Сьогодні, на наступний день після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту", - заявив Марченко.

Він підкреслив, що після подібного удару весь світ повинен переконатися, що Росія - країна-терорист, з якою неможливо домовитися.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.

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Одеса ракетный удар Війна Росії проти України
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