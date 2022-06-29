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В Николаеве утром прогремели взрывы, на места выехали спасатели

Новина українською →
Николаев, Среда 29 июня 2022 06:58
В Николаеве утром прогремели взрывы, на места выехали спасатели Фото: в Николаеве раздались взрывы (t.me/senkevichonline)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве утром прогремели мощные взрывы после сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрелов! Всю информацию сообщу со временем", - говорится в сообщении.

Обновлено 07:22

Есть попадание в жилую многоэтажку.

На месте идет поисково-спасательная работа. Работают спасатели, медики и коммунальщики.

Напомним, вечером, 27 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

В результате российских обстрелов Николаевской области в пятницу и субботу пострадали семь человек.

Ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку оккупанты почти ежедневно обстреливают город.

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