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Ракетный удар по Львову: горит промышленный объект

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Львов, Суббота 26 марта 2022 18:48
Ракетный удар по Львову: горит промышленный объект Фото: Львов попал под ракетный удар (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшнего ракетного удара по Львову произошел пожар на промышленном объекте. Там хранилось топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы", - рассказал Садовый на странице в Facebook.

Мэр города призвал всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в результате ракетного обстрела во Львове пять человек обратились за медицинской помощью.

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