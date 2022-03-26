Ракетний удар по Львову: горить промисловий об'єкт

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Львову сталася пожежа на промисловому об'єктів. Там зберігалося паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового .

"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала. На місці працюють всі відповідні служби", - розповів Садовий на сторінці у Facebook.

Мер міста закликав всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.