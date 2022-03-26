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Ракетний удар по Львову: горить промисловий об'єкт

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Львів, Субота 26 березня 2022 18:48
Ракетний удар по Львову: горить промисловий об'єкт Фото: Львів потрапив під ракетний удар (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Львову сталася пожежа на промисловому об'єктів. Там зберігалося паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала. На місці працюють всі відповідні служби", - розповів Садовий на сторінці у Facebook.

Мер міста закликав всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу у Львові п'ятеро людей звернулися за медичною допомогою.

Більше про воєнну ситуацію в Україні читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Андрій Садовий Львів Війна Росії проти України
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