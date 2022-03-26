Ракетний удар по Львову: горить промисловий об'єкт
Фото: Львів потрапив під ракетний удар (Getty Images)
В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Львову сталася пожежа на промисловому об'єктів. Там зберігалося паливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала. На місці працюють всі відповідні служби", - розповів Садовий на сторінці у Facebook.
Мер міста закликав всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу у Львові п'ятеро людей звернулися за медичною допомогою.
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