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Ракетный удар по Кременчугу: в ТЦ было более тысячи гражданских

Фото: ракетный удар по Кременчугскому ТЦ (скрин с видео)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру Кременчуга, где было более тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, о количестве жертв пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - отметил глава государства.

Он добавил, что Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что сейчас на месте работают медики, спасатели и правоохранители. Количество пострадавших уточняется.

"Ракетный удар по ТРЦ с людьми в Кременчуге-очередное военное преступление россиян. Преступление против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия - государство-террорист", - написал Лунин.

В 17:46 заместитель главы ОП Украины Кирилл Тимошенко сообщил о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли.

Напомним, сегодня около 16:00 в Кременчуге раздались мощные взрывы.

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

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