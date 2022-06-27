Ракетный удар по Кременчугу: в ТЦ было более тысячи гражданских

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру Кременчуга, где было более тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, о количестве жертв пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
"Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - отметил глава государства.
Он добавил, что Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.
Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что сейчас на месте работают медики, спасатели и правоохранители. Количество пострадавших уточняется.
"Ракетный удар по ТРЦ с людьми в Кременчуге-очередное военное преступление россиян. Преступление против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия - государство-террорист", - написал Лунин.
В 17:46 заместитель главы ОП Украины Кирилл Тимошенко сообщил о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли.
Напомним, сегодня около 16:00 в Кременчуге раздались мощные взрывы.
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
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