Ракетный удар по Кременчугу: в ТЦ было более тысячи гражданских

"Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - отметил глава государства.

Он добавил, что Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что сейчас на месте работают медики, спасатели и правоохранители. Количество пострадавших уточняется.

"Ракетный удар по ТРЦ с людьми в Кременчуге-очередное военное преступление россиян. Преступление против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия - государство-террорист", - написал Лунин.

В 17:46 заместитель главы ОП Украины Кирилл Тимошенко сообщил о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли.