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Ракетний удар по Кременчуку: в ТЦ було понад тисячу цивільних

Фото: ракетний удар по кременчуцькому ТЦ (скрін з відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру Кременчука, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, про кількість жертв наразі невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів", - зазначив глава держави.

Він додав, що Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що зараз на місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих уточнюється.

"Ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці - черговий воєнний злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. Росія - держава-терорист", - написав Лунін.

О 17:46 заступник голови ОП України Кирило Тимошенко повідомив про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули.

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 у Кременчуку пролунали потужні вибухи.

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами у людне місце.

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