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Ракетный удар по Кременчугу: число погибших продолжает расти

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Пятница 01 июля 2022 11:32
Ракетный удар по Кременчугу: число погибших продолжает расти Фото: число погибших в результате ракетного удара по Кременчугу продолжает расти (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате вражеского ракетного удара по ТЦ "Амстор" возросло до 19 человек. Только за последние сутки спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По состоянию на 9:00, 1 июля, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор", дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", - пишет пресс-служба ГСЧС.

В результате ракетного удара:

  • погибли 19 человек;
  • 62 человека пострадали;
  • 26 человек госпитализированы.

Ракетный удар по ТЦ "Амстор":

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