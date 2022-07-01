Ракетный удар по Кременчугу: число погибших продолжает расти
Фото: число погибших в результате ракетного удара по Кременчугу продолжает расти (t.me/dsns_telegram)
Число погибших в результате вражеского ракетного удара по ТЦ "Амстор" возросло до 19 человек. Только за последние сутки спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"По состоянию на 9:00, 1 июля, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор", дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", - пишет пресс-служба ГСЧС.
В результате ракетного удара:
- погибли 19 человек;
- 62 человека пострадали;
- 26 человек госпитализированы.
Ракетный удар по ТЦ "Амстор":
- 27 июня в Кременчуге прогремели взрывы;
- по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому объекту - ТЦ "Амстор", где в тот момент находились более тысячи человек;
- как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, оккупанты запустили две ракеты по городу, одна из которых попала в торговый центр, другая же - в городской стадион;
- глава Кремля Владимир Путин, со своей стороны, не признает поступка своей армии.
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