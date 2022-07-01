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Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих продовжує зростати

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П'ятниця 01 липня 2022 11:32
Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих продовжує зростати Фото: кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку продовжує зростати (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по ТЦ "Амстор" зросла до 19 осіб. Лише за останню добу рятувальники виявили ще 6 фрагментів тіл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Станом на 9:00, 1 липня, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл", - пише пресслужба ДСНС.

Внаслідок ракетного удару:

  • загинули 19 осіб;
  • 62 людини постраждали;
  • 26 людей госпіталізовані.

Ракетний удар по ТЦ "Амстор":

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