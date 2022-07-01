Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих продовжує зростати
Фото: кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку продовжує зростати (t.me/dsns_telegram)
Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по ТЦ "Амстор" зросла до 19 осіб. Лише за останню добу рятувальники виявили ще 6 фрагментів тіл.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"Станом на 9:00, 1 липня, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл", - пише пресслужба ДСНС.
Внаслідок ракетного удару:
- загинули 19 осіб;
- 62 людини постраждали;
- 26 людей госпіталізовані.
Ракетний удар по ТЦ "Амстор":
- 27 червня у Кременчуку пролунали вибухи;
- за словами президента України Володимира Зеленського, російські військові завдали ракетного удару по цивільному об'єкту - ТЦ "Амстор", де у той момент перебували більше тисячі людей;
- як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, окупанти запустили дві ракети по місту, одна з яких влучила в торговельний центр, інша ж - в міський стадіон;
- голова Кремля Володимир Путін, зі свого боку, не визнає вчинку своєї армії.
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