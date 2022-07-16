Ракетний удар по Краматорську: в ОВА розповіли про наслідки
Російські війська пошкодили 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури внаслідок удару по Краматорську Донецької області 15 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Зазначається, що окупанти застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом.
"Удари по містах у відносному тилу - свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ - особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області", - написав Кириленко.
Він додав, що люди, які досі залишаються у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку. Він закликає усіх мешканців бути відповідальними і евакуюватися.
Нагадаємо, 15 липня росіяни обстріляли Краматорськ.
В результаті ракетного удару постраждала телестудія державного телеканалу "Дом".