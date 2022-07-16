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Ракетний удар по Краматорську: в ОВА розповіли про наслідки

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Краматорськ, Субота 16 липня 2022 15:38
Ракетний удар по Краматорську: в ОВА розповіли про наслідки Фото: окупанти пошкодили житлові будинки і об'єкти інфраструктури внаслідок вчорашнього удару по Краматорську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська пошкодили 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури внаслідок удару по Краматорську Донецької області 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що окупанти застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом.

"Удари по містах у відносному тилу - свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ - особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області", - написав Кириленко.

Він додав, що люди, які досі залишаються у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку. Він закликає усіх мешканців бути відповідальними і евакуюватися.

Нагадаємо, 15 липня росіяни обстріляли Краматорськ.

В результаті ракетного удару постраждала телестудія державного телеканалу "Дом".

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Краматорськ Донецька область
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