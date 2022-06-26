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Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия

Фото с места ракетного удара по Киеву 26 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

РБК-Украина публикует подробный фоторепортаж из Шевченковского района столицы. Куда сегодня по девятиэтажке попала российская ракета.

Кадры с места ракетного удара по Киеву - смотрит ниже в материале.

Фото с места ракетного удара по Киеву 26 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Добавлено. Фото с места ракетного удара по Киеву 26 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ракетный удар по Киеву

Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги в Киеве прогремело четыре мощных взрыва.

После чего стало известно что российские ракеты ударили по жилой многоэтажке, что в Шевченковском районе, а также по детсаду.

На месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первом погибшем, а мэр Киева Виталий Кличко рассказал о двух пострадавших.

Ликвидация последствий ракетного удара все еще продолжается.

Все подробности о ракетной атаке на Киев-читайте в материале РБК-Украина.

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Киевракетный удар