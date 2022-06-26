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Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події

Фото з місця ракетного удару по Києву 26 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

РБК-Україна публікує детальний фоторепортаж з Шевченківського району столиці. Куди сьогодні по дев'ятиповерхівці влучила російська ракета.

Кадри з місця ракетного удару по Києву - дивиться нижче в матеріалі.

Фото з місця ракетного удару по Києву 26 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Києві пролунало чотири потужних вибухи.

Після чого стало відомо що російські ракети вдарили по житловій багатоповерхівці, що в Шевченківському районі, а також по дитсадку.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. В МВС вже повідомили про першого загиблого, а мер Києва Віталій Кличко розповів про двох постраждалих.

Ліквідація наслідків ракетного удару все ще триває.

Всі подробиці про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Київракетный удар