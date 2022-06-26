Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події

Фото з місця ракетного удару по Києву 26 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Києві пролунало чотири потужних вибухи.

Після чого стало відомо що російські ракети вдарили по житловій багатоповерхівці, що в Шевченківському районі, а також по дитсадку.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. В МВС вже повідомили про першого загиблого, а мер Києва Віталій Кличко розповів про двох постраждалих.

Ліквідація наслідків ракетного удару все ще триває.

Всі подробиці про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.