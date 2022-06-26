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Ракетный удар по Киеву: появились фото и видео с места происшествия

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 08:58
Ракетный удар по Киеву: появились фото и видео с места происшествия Фото: первые фото и видео с места попадания вражеской ракеты по дому в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Появились первые фото и видео с места попадания вражеской ракеты в жилой дом Шевченковского района Киева. Спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Фото: первые фото с места попадания вражеской ракеты по дому в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, сегодня утром в Киеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе. Там загорелся пожар, есть пострадавшие.

Все что известно на данный момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.

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