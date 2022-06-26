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Ракетний удар по Києву: з'явилися фото та відео з місця події

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Київ, Неділя 26 червня 2022 08:58
Ракетний удар по Києву: з'явилися фото та відео з місця події Фото: перші фото і відео з місця влучання ворожої ракети по будинку в Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

З'явилися перші фото і відео з місця влучання ворожої ракети у житловий будинок Шевченківського району Києва. Рятувальники розбирають завали і евакуюють людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

Фото: перші фото з місця влучання ворожої ракети по будинку в Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що ракета влучила у житловий будинок в Шевченківському районі. Там спалахнула пожежа, є постраждалі.

Все що відомо на даний момент про ракетну атаку на столицю - зібрало РБК-Україна.

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Київ ракетный удар
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