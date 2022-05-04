Ракетный удар по Днепру. Попали в железнодорожную инфраструктуру

Сегодня вечером Днепр подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов. Под удар, по предварительным данным, попал объект железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Камышина, главу "Укрзализныци".
"Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре", - сообщил глава УЗ.
По словам Камышина, железнодорожники в результате ракетного удара не пострадали.
Какой именно объект железнодорожной инфраструктуры поразили оккупанты, пока не известно. Степень повреждений, как отметил глава УЗ, будут оценивать после того, как в городе завершится воздушная тревога.
Напомним, сегодня вечером в Днепре раздались взрывы. Как выяснилось позже, кафиры нанесли удар по центру города.
Также взрывы слышали жители Черкасс и Запорожья, больше – в материале РБК-Украина.
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