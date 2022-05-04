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В Днепре слышны взрывы. Продолжается воздушная тревога

Новина українською →
Днепр, Среда 04 мая 2022 20:06
В Днепре слышны взрывы. Продолжается воздушная тревога Фото: Панорама Днепра (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Вечером 4 мая Днепр подвергся обстрелам российскими войсками. В городе идет воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Днепр".

"В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", – говорится в сообщении.

Вскоре удар по городу подтвердил мэр Борис Филатов. По его словам, обстрелу был подвергнут центр Днепра. Он призвал горожан не выходить из укрытий и ждать информации от военной администрации.

Новость дополняется.

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