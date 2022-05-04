Ракетний удар по Дніпру. Влучили в залізничну інфраструктуру

Сьогодні ввечері Дніпро піддалося ракетному удару з боку російських окупантів. Під удар, за попередніми даними, потрапив об'єкт залізничної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Камишина, главу "Укрзалізниці".
"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - повідомив глава УЗ.
За словами Камишина, залізничники в результаті ракетного удару не постраждали.
Який саме об'єкт залізничної інфраструктури уразили окупанти, наразі не відомо. Ступінь пошкоджень, як зазначив глава УЗ, будуть оцінювати після того, як у місті завершиться повітряна тривога.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, окупанти завдали удару по центру міста.
Також вибухи чули мешканці Черкас та Запоріжжя, більше - в матеріалі РБК-Україна.
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