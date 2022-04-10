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Ракетный удар по аэропорту Днепра. Число раненых спасателей возросло до шести

Фото: Работники ГСЧС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Федорцив

В результате повторного обстрела российскими войсками аэродрома в Днепре ранения получили 6 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они устраняли последствия первого удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Днепропетровской ОГА.

"Из-за повторного обстрела аэропорта в Днепре были ранены шесть спасателей. Они были задействованы в ликвидации первого ракетного удара", – заявили в руководстве области.

В тяжелом состоянии в данный момент один из спасателей. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести. Трое их коллег отделались легкими ранениями.

Аэропорт Днепра после нескольких ударов российских оккупантов полностью разрушен. Инфраструктура рядом с аэродромом тоже выведена из строя.

Напомним, что войска РФ обстреляли поселок Слатино в Харьковской области.

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