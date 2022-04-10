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Россия вновь нанесла ракетные удары по Днепропетровской области. Аэропорт разрушен

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Днепропетровская область, Воскресенье 10 апреля 2022 14:42
Россия вновь нанесла ракетные удары по Днепропетровской области. Аэропорт разрушен Фото: Россия снова нанесла ракетные удары по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 апреля российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В Звонецком попали в инфраструктурный объект, а в Днепре атаковали аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас опять "прилеты". В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем. И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", - написал Резниченко.

Он добавил, что сейчас количество пострадавших выясняется.

"Как только будет информация - сообщу", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области. Был разрушен инфраструктурный объект и сообщалось о пострадавшем.

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