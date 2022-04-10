Ракетний удар по аеропорту Дніпра. Кількість поранених рятувальників зросла до шести

Унаслідок повторного обстрілу російськими військами летовища в Дніпрі поранень зазнали 6 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони ліквідовували наслідки першого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Дніпропетровській ОДА .

"Через повторний обстріл аеропорту в Дніпрі були поранені шестеро рятувальників. Вони були задіяні в ліквідації першого ракетного удару", – заявили в керівництві області.

У важкому стані наразі один із рятувальників. Ще троє перебувають у стані середньої важкості. Натомість троє їхніх колег відбулися легкими пораненнями.

Аеропорт Дніпра після кількох ударів російських окупантів повністю зруйнований. Інфраструктура поруч із летовищем теж виведена з ладу.