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Ракетный обстрел Одесской области: без света остались шесть населенных пунктов

Иллюстративное фото (freepik)
Автор: РБК-Украина

В результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в шести населенных пунктах повреждено электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"В Болградском районе разрушена подстанция. Из-за этого в шести населенных пунктах нет света. Повреждены объекты инфраструктуры области", - рассказал он.

Также Марченко отметил, что украинские силы ПВО сбили над Одесской областью четыре вражеских ракеты.

"Вот такой день памяти и примирения. Именно таким видит мир российская сволочь", - добавил он.

Напомним, что в Одессе 8 мая произошел мощный взрыв. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинские средства ПВО сбили очередную ракету над городом. Целью, предположительно, был аэропорт.

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