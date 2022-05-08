Ракетный обстрел Одесской области: без света остались шесть населенных пунктов

В результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в шести населенных пунктах повреждено электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко .

"Вот такой день памяти и примирения. Именно таким видит мир российская сволочь", - добавил он.

Также Марченко отметил, что украинские силы ПВО сбили над Одесской областью четыре вражеских ракеты.

"В Болградском районе разрушена подстанция. Из-за этого в шести населенных пунктах нет света. Повреждены объекты инфраструктуры области", - рассказал он.

Напомним, что в Одессе 8 мая произошел мощный взрыв. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинские средства ПВО сбили очередную ракету над городом. Целью, предположительно, был аэропорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.