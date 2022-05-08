Ракетний обстріл Одеської області: без світла залишилося шість населених пунктів

"У Болградському районі зруйновано підстанцію. Через це у шести населених пунктах немає світла. Пошкоджено об'єкти інфраструктури області", - розповів він.

Також Марченко зазначив, що українські сили ППО збили над Одеською областю чотири ворожі ракети.

"От такий день пам'яті та примирення. Саме таким бачить світ російська наволоч", - додав він.