Ракетный обстрел Львовской области: в ОГА рассказали подробности об атаках

Российские войска выпустили по Львовской области вечером 3 мая шесть ракет, из которых две были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны. В результате вражеской атаки были повреждены электрические подстанции, два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
"Официально: то, что могу рассказать по состоянию на этот час. По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна - в электрическую подстанцию на Закарпатье", - рассказал чиновник.
Предположительно, рашисты вели обстрел ракетами с Каспийского региона, добавил Козицкий.
Во Львове в результате ударов существенные повреждения получили 3 электрические подстанции. Как следствие, есть задержка в движении поездов.
"Два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились недалеко от мест взрывов. Состояние пострадавших - средней тяжести", - сообщил глава ОВА.
Также он поблагодарил военнослужащих ПВК "Запад", которые защищают небо региона от угроз с воздуха, и работников ГСЧС, Львовоблэнерго и Укрзализныци, которые оперативно ликвидируют последствия ударов и работают над восстановлением электроснабжения в жилых районах города.
Напомним, вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову. Мэр города Андрей Садовой прокомментировал российские атаки и рассказал о последствиях.
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