UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный обстрел Львовской области: в ОГА рассказали подробности об атаках

Фото: Максим Козицкий, глава Львовской ОВА/ОГА (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска выпустили по Львовской области вечером 3 мая шесть ракет, из которых две были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны. В результате вражеской атаки были повреждены электрические подстанции, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Официально: то, что могу рассказать по состоянию на этот час. По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна - в электрическую подстанцию ​​на Закарпатье", - рассказал чиновник.

Предположительно, рашисты вели обстрел ракетами с Каспийского региона, добавил Козицкий.

Во Львове в результате ударов существенные повреждения получили 3 электрические подстанции. Как следствие, есть задержка в движении поездов.

"Два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились недалеко от мест взрывов. Состояние пострадавших - средней тяжести", - сообщил глава ОВА.

Также он поблагодарил военнослужащих ПВК "Запад", которые защищают небо региона от угроз с воздуха, и работников ГСЧС, Львовоблэнерго и Укрзализныци, которые оперативно ликвидируют последствия ударов и работают над восстановлением электроснабжения в жилых районах города.

Напомним, вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову. Мэр города Андрей Садовой прокомментировал российские атаки и рассказал о последствиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьракетный ударВойна России против Украины