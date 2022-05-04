Ракетний обстріл Львівської області: в ОДА розповіли подробиці про атаки

"Офіційно: те, що можу розповісти станом на цю годину. За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті", - розповів чиновник.

Імовірно, рашисти вели обстріл ракетами з Каспійського регіону, додав Козицький.

У Львові внаслідок ударів суттєві пошкодження отримали 3 електричні підстанції. Як наслідок, є затримка в русі поїздів.

"Двоє людей звернулися у медзаклади області з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих - середньої важкості", - повідомив глава ОВА.

Також він подякував військовослужбовцям ПВК "Захід", які захищають небо регіону від загроз з повітря, та працівникам ДСНС, Львівобленерго та Укрзалізниці, які оперативно ліквідовують наслідки ударів та працюють над відновленням електропостачання у житлових районах міста.