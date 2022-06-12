Ракетный обстрел Чорткова: в городе восстановили газо- и водоснабжение

Коммунальщики восстановили газо- и водоснабжение в Чорткове Тернопольской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.
По его информации, всем жителям Чорткова восстановили доступ к централизованному газо- и водоснабжению. При этом работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.
Также Труш добавил, что сейчас работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества местного населения.
Напомним, в субботу, 11 июня, стало известно, что примерно в 22:00 местные жители Чорткова услышали несколько взрывов. Войска РФ нанесли ракетный удар по городу.
Позже в результате взрыва в Чорткове местные власти приняли решение отключить газ.
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