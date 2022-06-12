UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный обстрел Чорткова: в городе восстановили газо- и водоснабжение

Фото: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш (facebook.com/Trush.Volodymyr)
Автор: Иван Носальский

Коммунальщики восстановили газо- и водоснабжение в Чорткове Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

По его информации, всем жителям Чорткова восстановили доступ к централизованному газо- и водоснабжению. При этом работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

Также Труш добавил, что сейчас работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества местного населения.

Напомним, в субботу, 11 июня, стало известно, что примерно в 22:00 местные жители Чорткова услышали несколько взрывов. Войска РФ нанесли ракетный удар по городу.

Позже в результате взрыва в Чорткове местные власти приняли решение отключить газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольская областьракетный ударВойна России против Украины