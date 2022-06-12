Ракетный обстрел Чорткова: в городе восстановили газо- и водоснабжение

Коммунальщики восстановили газо- и водоснабжение в Чорткове Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Тернопольской ОВА Владимира Труша .

По его информации, всем жителям Чорткова восстановили доступ к централизованному газо- и водоснабжению. При этом работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

Также Труш добавил, что сейчас работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества местного населения.