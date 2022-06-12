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Ракетний обстріл Чорткова: у місті відновили газо- та водопостачання

Фото: голова Тернопільської ОВА Володимир Труш (facebook.com/Trush.Volodymyr)
Автор: Іван Носальський

Комунальники відновили газо- та водопостачання у Чорткові Тернопільської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

За його інформацією, всім мешканцям Чорткова відновили доступ до централізованого газо- та водопостачання. При цьому роботи з ліквідації наслідків обстрілу продовжуються.

Також Труш додав, що зараз працює комісія з оцінки вартості збитків майна місцевого населення.

Нагадаємо, у суботу, 11 червня, стало відомо, що приблизно о 22:00 місцеві жителі Чорткова почули кілька вибухів. Війська РФ завдали ракетного удару по місту.

Пізніше внаслідок вибуху в Чорткові місцева влада прийняла рішення відключити газ.

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