Ракетний обстріл Чорткова: у місті відновили газо- та водопостачання

Комунальники відновили газо- та водопостачання у Чорткові Тернопільської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Тернопільської ОВА Володимира Труша .

За його інформацією, всім мешканцям Чорткова відновили доступ до централізованого газо- та водопостачання. При цьому роботи з ліквідації наслідків обстрілу продовжуються.

Також Труш додав, що зараз працює комісія з оцінки вартості збитків майна місцевого населення.