Ракетний обстріл Чорткова: у місті відновили газо- та водопостачання

Комунальники відновили газо- та водопостачання у Чорткові Тернопільської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.
За його інформацією, всім мешканцям Чорткова відновили доступ до централізованого газо- та водопостачання. При цьому роботи з ліквідації наслідків обстрілу продовжуються.
Також Труш додав, що зараз працює комісія з оцінки вартості збитків майна місцевого населення.
Нагадаємо, у суботу, 11 червня, стало відомо, що приблизно о 22:00 місцеві жителі Чорткова почули кілька вибухів. Війська РФ завдали ракетного удару по місту.
Пізніше внаслідок вибуху в Чорткові місцева влада прийняла рішення відключити газ.
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