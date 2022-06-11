ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Тернопольской области раздались взрывы, - ОВА

Новина українською →
Тернополь, Суббота 11 июня 2022 22:19
В Тернопольской области раздались взрывы, - ОВА Фото: в Тернопольской области раздались взрывы (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов. Их просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Около 22:00 в местных Telegram-каналах Тернопольской области появились сообщения о взрывах. Позже в ОВА подтвердили эту информацию.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", - подчеркнул Труш.

Он добавил, что украинские специалисты уже начали работать в Чортковском районе. Все детали глава ОВА пообещал сообщить потом.

Позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ракеты по области российские войска запустили с моря.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска ночью 9 июня нанесли ракетный удар по Новоград-Волынскому (Житомирская область). В результате чего повреждена многоэтажка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольская область ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз