В Тернопольской области раздались взрывы, - ОВА

В Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов. Их просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша .

Около 22:00 в местных Telegram-каналах Тернопольской области появились сообщения о взрывах. Позже в ОВА подтвердили эту информацию.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", - подчеркнул Труш.

Он добавил, что украинские специалисты уже начали работать в Чортковском районе. Все детали глава ОВА пообещал сообщить потом.

Позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ракеты по области российские войска запустили с моря.