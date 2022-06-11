В Тернопольской области раздались взрывы, - ОВА
В Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов. Их просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.
Около 22:00 в местных Telegram-каналах Тернопольской области появились сообщения о взрывах. Позже в ОВА подтвердили эту информацию.
"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", - подчеркнул Труш.
Он добавил, что украинские специалисты уже начали работать в Чортковском районе. Все детали глава ОВА пообещал сообщить потом.
Позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ракеты по области российские войска запустили с моря.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска ночью 9 июня нанесли ракетный удар по Новоград-Волынскому (Житомирская область). В результате чего повреждена многоэтажка.
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