ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Взрывы в Тернопольской области: в Чорткове отключили газ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 июня 2022 00:22
Взрывы в Тернопольской области: в Чорткове отключили газ Фото: в Чаркове отключили газ после взрыва (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Тернопольской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В городе Чорткове отключили газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труш.

По его словам, в результате взрыва в Чорткове местные власти принили решение отключить газ.

"В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва", - говорится в сообщении.

Жителей области также просят направлятся в укрытия в случае повторной воздушной тревоги. Не снимать, не фотографировать и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.

"Призываю доверять только официальной информации. Специалисты работают на месте происшествия. Все достоверные новости о ситуации на Чертковщине будут сообщать на своих каналах в соцсетях", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению мэра Чорткова Владимира Шматько, газ отключили в селе Билэ.

Напомним, что российские оккупанты готовятся наступать на Славянск. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Война России против Украины
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз