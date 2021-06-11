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Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Автор: РБК-Украина

Ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Laboon в пятницу, 11 июня, вошел в акваторию Черного моря. Ранее он прошел через Босфор.

Об этом сообщает издание Turkcu Turanci TV.

"Военный корабль USS Laboon, принадлежащий ВМС США, прошел через Босфор и взял курс на Черное море", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уже отреагировали на вхождение американского эсминца в акваторию Черного моря, заявив, что силы Черноморского флота России приступили к контролю за действиями эсминца ВВС США.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

Фото: ракетный эсминец США вошел в Черное море (twitter.com/YorukIsik)

Напомним, сегодня утром американский ракетный эсминец Laboon начал свое движение к Черному морю.

Ранее американский эсминец USS Porter вошел в Черное море. Тогда он присоединился к эсминцу USS Donald Cook.

В общем тогда в Черном море находилось четыре мощных ракетных корабля стран НАТО (крейсер, два фрегата и эсминец).

Такая подобная концентрация кораблей наблюдалась в июле 2017 года, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621).

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧерное море