Ракетные удары по Днепру остановили движение поездов. Пострадавших нет

В результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру является разрушение объекта железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрела прекратилось движение поездов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По словам Резниченко, по Днепру выпустили три ракеты. Одна достигла своей цели, а одна была сбита силами противовоздушной обороны.

"Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", - сообщил глава Днепропетровской области.