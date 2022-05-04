Ракетные удары по Днепропетровской области: стали известны последствия обстрелов
От ракетных обстрелов в Каменском районе Днепропетровской области, которые произошли 3 мая, разрушена железнодорожная инфраструктура. Один из работников получил контузию и ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.
Из-за атаки оккупантов разрушена тяговая подстанция и электросети железной дороги.
Еще одна из ракет упала на открытой территории, неподалеку от памятника с советским самолетом. В результате образовалась воронка диаметром 15 метров и глубиной 5 метров. К счастью, никто не пострадал.
Фото: памятник, возле которого упала российская ракета (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.