Ракетні удари по Дніпропетровській області: стали відомі наслідки обстрілів
Від ракетних обстрілів в Кам’янському районі Дніпропетровської області, які сталися 3 травня, зруйнована залізнична інфраструктура. Один з працівників отримав контузію та поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
Через атаку окупантів зруйнована тягова підстанція та електромережі залізниці.
Ще одна з ракет впала на відкритій території, неподалік від пам'ятника з радянським літаком. В результаті утворилася воронка діаметром 15 метрів та глибиною 5 метрів. На щастя, ніхто не постраждав.
Фото: пам'ятник, біля якого впала російська ракета (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по території Дніпропетровської області.
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