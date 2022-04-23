При ракетном обстреле Одессы погибли три человека, - нардеп

В результате ракетного обстрела Одесса 23 апреля есть погибшие. На данный момент известно о трех жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Трое погибших в результате ракетного удара по Одессе", - сообщил он.
Обновлено на 16:50
В то же время по словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, данные о погибших еще проверяются.
"Информация о жертвах проверяется. По неподтвержденной информации, один человек погиб", - отметил он в эфире телемарафона.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, известно о попадании в жилой дом, обломки ракеты упали на одно из городски кладбищ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже прокомментировал этот удар, призвав мировое сообщество признать Россию государством-террористом.
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