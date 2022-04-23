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При ракетному обстрілі Одеси загинули три особи, - нардеп

Фото: уламки ракети в Одесі (t.me/dumskaya_net)
Автор: Сергей Новиков

В результаті ракетного обстрілу Одеса 23 квітня є загиблі. На даний момент відомо про три жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Троє загиблих в результаті ракетного удару по Одесі", - повідомив він.

Оновлено на 16:50

Водночас, за словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, дані про загиблих ще перевіряються.

"Інформація про жертв перевіряється. За непідтвердженою інформацією, одна людина загинула", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетний удар по Одесі, відомо про влучання в житловий будинок, уламки ракети впали на одне з міськи кладовищ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже прокоментував цей удар, закликавши світову спільноту визнати Росію державою-терористом.

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ОдесаВійна Росії проти України