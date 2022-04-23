При ракетному обстрілі Одеси загинули три особи, - нардеп

В результаті ракетного обстрілу Одеса 23 квітня є загиблі. На даний момент відомо про три жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Троє загиблих в результаті ракетного удару по Одесі", - повідомив він.
Оновлено на 16:50
Водночас, за словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, дані про загиблих ще перевіряються.
"Інформація про жертв перевіряється. За непідтвердженою інформацією, одна людина загинула", - зазначив він в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетний удар по Одесі, відомо про влучання в житловий будинок, уламки ракети впали на одне з міськи кладовищ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже прокоментував цей удар, закликавши світову спільноту визнати Росію державою-терористом.
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