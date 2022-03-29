После ракетного удара по нефтебазе в Ровенской области радиационный фон - в норме, - глава ОГА

В понедельник, 28 марта, российские военные снова нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области. При этом химический и радиационный фон находятся в пределах нормы, поэтому здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, который рассказал об этом на месте инцидента.

Коваль отметил, что на место ракетного удара сразу же приехали спасатели. При этом были задействованы 52 спасателя и 16 единиц техники, а также 2 пожарных поезда с водой. "Химический и радиационный фон - в норме. Уже отработали лаборатории ГСЧС и Ровенского лабораторного центра. Здоровью жителей ничего не угрожает", - сказал Коваль.