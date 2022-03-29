Після ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області радіаційний фон - в нормі, - голова ОДА

У понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. При цьому хімічний і радіаційний фон знаходяться в межах норми, тому здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, який розповів про це на місці інциденту.

Коваль зазначив, що на місце ракетного удару відразу ж приїхали рятувальники. При цьому були залучені 52 рятувальники і 16 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги з водою. "Хімічний і радіаційний фон - в нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру. Здоров'ю жителів нічого не загрожує", - сказав Коваль.