После ракетного удара по Киеву госпитализировали 4 раненых

В результате ракетного удара по Киеву вечером 28 апреля в общей сложности пострадали 10 человек. Четверых раненых госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сообщается, что в результате обстрела многоквартирного дома в Шевченковском районе четыре человека получили ранения и были госпитализированы.
"Вечером было попадание ракеты по многоквартирному жилому дому в Шевченковском районе. Спасатели и медики сработали оперативно и профессионально. Пострадали 10 человек. Эвакуированы 6 человек, 4 получили ранения и госпитализированы", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Он также добавил, что с утра продолжилась уборка возле поврежденного дома.
Напомним, вчера вечером российские войска выпустили пять ракет по Киеву, часть из них удалось сбить. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию от удара не остановил даже приезд генерального секретаря ООН.
Также сообщалось, что США изучают цель и последствия ракетного удара по Киеву.
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