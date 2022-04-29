После ракетного удара по Киеву госпитализировали 4 раненых

В результате ракетного удара по Киеву вечером 28 апреля в общей сложности пострадали 10 человек. Четверых раненых госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что в результате обстрела многоквартирного дома в Шевченковском районе четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

"Вечером было попадание ракеты по многоквартирному жилому дому в Шевченковском районе. Спасатели и медики сработали оперативно и профессионально. Пострадали 10 человек. Эвакуированы 6 человек, 4 получили ранения и госпитализированы", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он также добавил, что с утра продолжилась уборка возле поврежденного дома.