Після ракетного удару по Києву госпіталізували 4 поранених

В результаті ракетного удару по Києву ввечері 28 квітня загалом постраждали 10 осіб. Чотирьох поранених госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Повідомляється, що в результаті обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі чотири особи отримали поранення і були госпіталізовані.
"Увечері було попадання ракети по багатоквартирному житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники та медики спрацювали оперативно та професійно. Постраждали 10 осіб. Евакуйовано 6 осіб, 4 отримали поранення і госпіталізовані", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він також додав, що з ранку продовжилося прибирання біля пошкодженого будинку.
Нагадаємо, вчора ввечері російські війська випустили п'ять ракет по Києву, частину з них вдалося збити. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію від удару не зупинив навіть приїзд генерального секретаря ООН.
Також повідомлялося, що США вивчають мету і наслідки ракетного удару по Києву.
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