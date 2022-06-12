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От ракетного удара по Черткову пострадал ребенок из Харькова

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Воскресенье 12 июня 2022 17:26
От ракетного удара по Черткову пострадал ребенок из Харькова Фото: от ракетного удара по Черткову пострадал ребенок из Харькова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Черткову Тернопольской области. В результате огня пострадала несовершеннолетняя беженка из Харькова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Как отметил Труш, всего за медицинской помощью в результате обстрела обратились 23 человека, среди которых гражданские и военные.

"Все пострадавшие получили повреждения легкой и средней степени тяжести", - пишет глава Тернопольской ОВА.

Также среди пострадавших есть и 12-летняя девочка из Харькова. Ее семья покинула город еще в начале полномасштабного вторжения.

Ракетный удар по Тернопольской области:

  • ночью, в Тернопольской области, во время тревоги, прогремели взрывы. По словам Труша, в результате взрывов, в Чорткове местная власть приняла решение отключить газ. Причиной тому была ликвидация последствий взрыва;
  • по состоянию на 10:00, было известно о 22 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний ребенок;
  • Труш пообещал, что газоснабжение в Чорткове восстановят сегодня.

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