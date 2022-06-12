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Ракетный удар по Тернопольской области: известно о пострадавших, среди них дети

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Чертков, Воскресенье 12 июня 2022 09:13
Ракетный удар по Тернопольской области: известно о пострадавших, среди них дети Фото: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш (oblast-te.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В результате вчерашнего ракетного удара по Черткову Тернопольской области есть пострадавшие, среди которых и дети. Им всю ночь оказывали медпомощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша в Telegram.

"О ситуации на Чортковщине. К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети", написал Труш.

По его словам, сейчас продолжаются работы над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских лиц.

"В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями сообщим о пострадавших и масштабах разрушений", - анонсировал Труш.

Удар по Черткову

Напомним, вчера, 11 июня в Тернопольской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. После чего стало известно, что в городе Черткове отключили газ. Причиной тому стали работы по ликвидации последствий взрыва.

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Тернопольская область ракетный удар
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