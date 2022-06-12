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Від ракетного удару по Чорткову постраждала дитина з Харкова

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Неділя 12 червня 2022 17:26
Від ракетного удару по Чорткову постраждала дитина з Харкова Фото: від ракетного удару по Чорткову постраждала дитина з Харкова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Чорткову Тернопільської області. Внаслідок вогню постраждала неповнолітня біженка з Харкова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

Як відзначив Труш, загалом за медичною допомогою внаслідок обстрілу звернулись 23 людини, серед яких цивільні й військові.

"Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості", - пише голова Тернопільської ОВА.

Також серед постраждалих є й 12-річна дівчинка з Харкова. Її сім’я покинула місто ще на початку повномасштабного вторгнення.

Ракетний удар по Тернопільській області:

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