Від ракетного удару по Чорткову постраждала дитина з Харкова
Фото: від ракетного удару по Чорткову постраждала дитина з Харкова (Getty Images)
Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Чорткову Тернопільської області. Внаслідок вогню постраждала неповнолітня біженка з Харкова.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.
Як відзначив Труш, загалом за медичною допомогою внаслідок обстрілу звернулись 23 людини, серед яких цивільні й військові.
"Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості", - пише голова Тернопільської ОВА.
Також серед постраждалих є й 12-річна дівчинка з Харкова. Її сім’я покинула місто ще на початку повномасштабного вторгнення.
Ракетний удар по Тернопільській області:
- вночі, в Тернопільській області, під час тривоги, пролунали вибухи. За словами Труша, внаслідок вибухів, у Чорткові місцева влада прийняла рішення відключити газ. Причиною тому була ліквідація наслідків вибуху;
- станом на 10:00, було відомо про 22 постраждалих, серед яких є неповнолітня дитина;
- Труш пообіцяв, що газопостачання в Чорткові відновлять сьогодні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.