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Ракетный удар по Запорожью: появилось фото последствий

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Запорожье, Суббота 11 марта 2023 19:37
Ракетный удар по Запорожью: появилось фото последствий Фото: фото последствий ракетного удара по Запорожью (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в субботу, 11 марта, в очередной раз обстреляли инфраструктуру Запорожья. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 марта 2023 года около 15:20 военнослужащие вооруженных сил РФ вновь произвели целевое поражение инфраструктуры Запорожья. Из-за обстрелов были разрушены территория и помещение одного из промышленных объектов, поврежден газопровод.

Предварительно известно, что агрессор применил две ракеты ЗРК С-300.

Ракетный удар по Запорожью: появилось фото последствийФото: последствия ракетного удара по Запорожью 11 марта

Напомним, сегодня, 11 марта, российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Попали по критической инфраструктуре.

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