Ракетный удар по Запорожью: появилось фото последствий

Российские войска в субботу, 11 марта, в очередной раз обстреляли инфраструктуру Запорожья. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, 11 марта 2023 года около 15:20 военнослужащие вооруженных сил РФ вновь произвели целевое поражение инфраструктуры Запорожья. Из-за обстрелов были разрушены территория и помещение одного из промышленных объектов, поврежден газопровод. Предварительно известно, что агрессор применил две ракеты ЗРК С-300. Фото: последствия ракетного удара по Запорожью 11 марта