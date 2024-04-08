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Ракетний удар по Запоріжжю: унаслідок обстрілу загинули три людини

Архівне фото: унаслідок удару по Запоріжжю загинуло три людини (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішнього удару армії РФ по підприємству в Запоріжжі загинуло троє людей. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора і голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 12:30 військовослужбовці Збройних сил РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. 

Фото: Наслідки удару (t.me/zap_gp_gov_ua)

"Унаслідок обстрілу загинули троє цивільних осіб, також є поранені. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомили правоохоронці.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Інформація про постраждалих

Федоров повідомив, що вже відомо про вісьмох постраждалих. 

"Попередньо, пошкоджено 14 будівель, зокрема 7 багатоповерхівок, заклад охорони здоров'я та заклад культури", - написав він.

Обстріли Запоріжжя

Сьогодні голова Запорізької ОВА Іван Федоров уже повідомляв про наслідки удару РФ по обласному центру. За його словами, постраждали шестеро людей.

Також днями окупанти били по Запоріжжю, унаслідок атаки загинуло четверо людей.

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