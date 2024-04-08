Ракетный удар по Запорожью: в результате обстрела погибли три человека

Обстрелы Запорожья

Сегодня глава Запорожской ОВА Иван Федоров уже сообщал о последствиях удара РФ по областному центру. По его словам, пострадали шесть человек.

Также на днях оккупанты били по Запорожью, в результате атаки погибли четыре человека.

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