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Ракетний удар по Запоріжжю: в поліції показали відео перших хвилин після атаки

Фото: в поліції показали відео перших хвилин після ракетної атаки РФ по Запоріжжю (umdpl.info)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у понеділок, 8 квітня, завдали ракетного удару по підприємству в Запоріжжі. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"На відео перші хвилини після атаки - патрульні та рятувальники скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених і надають домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

 

Ракетний удар по Запоріжжю

Російські війська вдень понеділка, 8 квітня, завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.

Внаслідок російської атаки загинуло троє людей, також є поранені.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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ЗапоріжжяРакетний удар