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Ракетный удар по Запорожью: в полиции показали видео первых минут после атаки

Фото: в полиции показали видео первых минут после ракетной атаки РФ по Запорожью (umdpl.info)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы в понедельник, 8 апреля, нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В полиции показали видео первых минут после вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"На видео первые минуты после атаки - патрульные и спасатели направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых и оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

 

Ракетный удар по Запорожью

Российские войска днем понедельника, 8 апреля, нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

В результате российской атаки погибли три человека, также есть раненые.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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ЗапорожьеРакетный удар