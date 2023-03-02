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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість зниклих безвісти збільшилась вдвічі

Фото: Ракетний удар по будинку в Запоріжжі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

В наслідок російського обстрілу Запоріжжя в ніч на четвер, 2 березня, загинули дві людини. Раніше оприлюднена інформація щодо чотирьох жертв - не підтверджується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби ГУНП у Запорізькій області Укрінформу.

За даними відомства, рятувальники виявили фрагменти тіл. Однак наразі не відомо - належать вони одній людині, чи декільком.

Внаслідок обстрілу у Запоріжжі загинуло двоє людей. Одна жінка та ще одна особа, стать якої встановлюється", - розповіли в поліції.

Таким чином безвісти зниклими вважаються 10 людей - шість 6 жінок, троє чоловіків і одна дитина. Окрім цього відомо про вісім травмованих - четверо чоловіків та чотири жінки. Семеро з них - госпіталізовані, одна людина оглянута на місці медиками і відпущена.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російська армія обстріляла один з житлових кварталів Запоріжжя. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, практично зруйнувавши її.

Додамо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на ракетний удар росіян по Запоріжжю. Він зазначив, що РФ відповідатиме за все.

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