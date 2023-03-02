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Ракетный удар по Запорожью: количество пропавших без вести увеличилось вдвое

Фото: Ракетный удар по дому в Запорожье (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Кава

В результате российских обстрелов Запорожья в ночь на четверг, 2 марта, погибли два человека. Ранее обнародованнаяинформация о четырех жертвах - не подтверждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ГУНП в Запорожской области Укринформ.

По данным ведомства, спасатели обнаружили фрагменты тел. Однако пока не известно - принадлежат они одному человеку или нескольким.

В результате обстрела в Запорожье погибли два человека. Один женщина и еще один человек, пол которого устанавливается", - рассказали в полиции.

Таким образом, без вести пропавшими считаются 10 человек - шесть 6 женщин, трое мужчин и один ребенок. Кроме этого известно о восьми травмированных - четверо мужчин и четыре женщины. Семеро из них - госпитализированы, один человек осмотрен на месте медиками и отпущен.

Напомним, сегодня ночью российская армия обстреляла один из жилых кварталов Запорожья. Враг попал в пятиэтажку, практически разрушив ее.

Добавим, президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный удар россиян по Запорожью. Он отметил, что РФ будет отвечать за все.

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