Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих і поранених зросла

Ракетний обстріл Запоріжжя

За останні тижні армія РФ почала частіше обстрілювати Запоріжжя ракетами і керованими авіабомбами (КАБами).

Вранці у вівторок, 5 листопада, російські терористи пошкодили у місті об'єкт інфраструктури.

Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих і 23 поранених внаслідок цієї атаки.

Тим часом військові експерти не виключають, що ворог може почати наступальну операцію в Запорізькій області.

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